LPI-SHL: Fußgänger erfasst

Suhl (ots) - Unbekannte Täter warfen am Mittwoch gegen 13:40 Uhr einen Holzwagen mit eingebauter Geldkassette mit Münzeinwurf-Öffnung in einem Einkaufszentrum in der Friedrich-König-Straße in Suhl um, um an das Bargeld im Inneren zu gelangen. Wie viel Geld entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem/den Täter(n) oder dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und ...

