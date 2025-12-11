PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgänger erfasst

Zella-Mehlis (ots)

Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr Mittwochabend auf der Bahnhofstraße in Zella-Mehlis in Fahrtrichtung Suhl. Plötzlich betrat ein 14-jähriger Fußgänger die Fahrbahn und querte die Straße. Der Pkw-Fahrer erfasste den Jugendlichen, welcher durch den Unfall stürzte und verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus kam. Das Auto wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

