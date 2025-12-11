LPI-SHL: Fußgänger erfasst
Zella-Mehlis (ots)
Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr Mittwochabend auf der Bahnhofstraße in Zella-Mehlis in Fahrtrichtung Suhl. Plötzlich betrat ein 14-jähriger Fußgänger die Fahrbahn und querte die Straße. Der Pkw-Fahrer erfasste den Jugendlichen, welcher durch den Unfall stürzte und verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus kam. Das Auto wurde abgeschleppt.
