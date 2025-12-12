Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ehrliche Finderin - Fehlanzeige

Zella-Mehlis (ots)

Eine 66-jährige Frau befand sich am Donnerstag gegen 16:15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis. In Gedanken versunken legte sie im Bereich der Tiefkühlabteilung ihre Geldbörse auf eine Gefriertruhe und vergaß sie letztendlich. Als sie wenig später den Verlust bemerkte, suchte sie alles ab, konnte aber ihre Brieftasche nicht mehr finden. Die Marktleitung konnten Videoaufnahmen sichten und stellte in einer Sequenz eine Frau fest, die die Börse an sich nahm, einsteckte und danach das Geschäft verließ. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0322404/2025 bei der Polizei in Suhl zu melden.

