Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Themar (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 05.12.2025, 20:00 Uhr, bis Donnerstagvormittag in einen Garten in der Meininger Straße in Themar ein. Sie begaben sich zu einem Wohnwagen, durchwühlten diesen und entwendeten unter anderem zwei Bluetooth-Boxen. Danach brachen sie einen Schuppen auf und klauten neben einer Motorsäge auch eine Batterie und einen Wechselrichter. Ein Gesamtschaden von über 400 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0322095/2025 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell