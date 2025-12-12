Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert Unfall gebaut

Oberkatz (ots)

Ein 35-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagvormittag die Landstraße von Oberkatz nach Dörrensolz. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Danach krachte der Wagen frontal gegen einen Baum. Ein Schaden von über 10.000 Euro entstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme führten die Polizisten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem Mann durch. Dieser zeigte einen Wert von 0,93 Promille. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge.

