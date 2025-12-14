Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Suhl (ots)

In der Zeit vom 12.12.2025, 20:00 Uhr bis 13.12.2025, 06:30 Uhr machte sich ein unbekannter Täter, bei einer Spielzeugbahn im Flur des Lauterbogencenters in Suhl zu schaffen. Er entfernte gewaltsam ein Vorhängeschloss des Münzeinwurfs und nahmen diesen heraus, um anschließend die dahinterliegende Geldkassette mit Münzgeld zu entwenden.

In der Zeit vom 13.12.2025, 20:00 Uhr bis 14.12.2025, 06:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter auf dieselbe Weise die Geldkassette eines Spielzeugbusses.

Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst in Suhl unter Angabe des Aktenzeichens ST/0324155/2025 zu melden.

