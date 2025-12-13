PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Abschlepper geklaut!

Meiningen (ots)

In der Nacht vom 11.12.2025 zum 12.12.2025 wurde vom Gelände eines Autohauses in Meiningen ein graues Abschleppdienstfahrzeug entwendet. Der oder die Täter konnten mit dem auffälligen Fahrzeug in unbekannte Richtung entkommen. Der Wert des Fahrzeuges beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten sich unter Angabe des Aktezeichens 0322744/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

