Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln ein Auto gefahren

Bad Salzungen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Polizei ein Fahrzeugführer/-in in einem hellen SUV. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle fiel auf, dass der/die Fahrzeugführer/-in offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. In der Folge ging es zur Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der/Die Fahrzeugführer/-in erwartet nun eine empfindliche Strafe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 14.12.2025 – 09:08

    LPI-SHL: Aggressiv um Mitternacht

    Meiningen (ots) - In einer Bar in der Meininger Innenstadt kam es in der Nacht zum 14.12.2025 gegen 00:00 Uhr zu einem Streit zwischen Zwei jungen betrunkenen Männern. Dem Geschädigten wurde mit der Hand ins Gesicht geschlagen, was eine medizinische Versorgung notwendig machte. Ein Zeuge verhielt sich bei der Aufnahme der Polizei so aggressiv und uneinsichtig, dass diesem ein Platzverweis erteilt wurde. Nachdem er diesem nicht nachkam, verbrachte er die restliche Nacht in ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 08:18

    LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

    Suhl (ots) - In der Zeit vom 12.12.2025, 20:00 Uhr bis 13.12.2025, 06:30 Uhr machte sich ein unbekannter Täter, bei einer Spielzeugbahn im Flur des Lauterbogencenters in Suhl zu schaffen. Er entfernte gewaltsam ein Vorhängeschloss des Münzeinwurfs und nahmen diesen heraus, um anschließend die dahinterliegende Geldkassette mit Münzgeld zu entwenden. In der Zeit vom 13.12.2025, 20:00 Uhr bis 14.12.2025, 06:30 Uhr ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 08:09

    LPI-SHL: Abschlepper geklaut!

    Meiningen (ots) - In der Nacht vom 11.12.2025 zum 12.12.2025 wurde vom Gelände eines Autohauses in Meiningen ein graues Abschleppdienstfahrzeug entwendet. Der oder die Täter konnten mit dem auffälligen Fahrzeug in unbekannte Richtung entkommen. Der Wert des Fahrzeuges beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten sich unter Angabe des Aktezeichens 0322744/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. ...

    mehr
