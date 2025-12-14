LPI-SHL: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln ein Auto gefahren
Bad Salzungen (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Polizei ein Fahrzeugführer/-in in einem hellen SUV. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle fiel auf, dass der/die Fahrzeugführer/-in offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. In der Folge ging es zur Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der/Die Fahrzeugführer/-in erwartet nun eine empfindliche Strafe.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell