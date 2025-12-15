LPI-SHL: Stark alkoholisiert gefahren
Suhl (ots)
Sonntagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl eine 30-jährige Autofahrerin in Suhl, die mit einem 3-jährigen Kind im Fahrzeug unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein mit der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum durchgeführt wurde. Auch im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war die 30-Jährige nicht. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige.
