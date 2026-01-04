Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, Lkrs. Rottweil) Gebäudebrand (04.01.2026)

Fluorn-Winzeln (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr der Dachstuhl eines derzeit unbewohnten Gebäudes in der Rathausstraße in Fluorn-Winzeln in Brand. In der Folge weitete sich der Brand auf das gesamte Gebäude aus. Der entstandene Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 500.000 Euro. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Fluorn-Winzeln mit 50 Kräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell