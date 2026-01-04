PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Brennendes Fahrzeug
Verdacht auf Brandstiftung
Zeugenaufruf (04.01.2026)

St. Georgen i. Schwarzwald (ots)

Am 04.01.2026 gegen 00:30 Uhr geriet ein roter Audi RS 5 in Brand, welcher auf einem öffentlichen Parkplatz beim Klosterweiher in St. Georgen geparkt war. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeugs verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 90.000 Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Zeugenhinweise werden erbeten an den Kriminaldauerdienst Singen, Tel.: 07731/888-333.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Thomas Schmid, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 08:24

    POL-KN: (Fluorn-Winzeln, Lkrs. Rottweil) Gebäudebrand (04.01.2026)

    Fluorn-Winzeln (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr der Dachstuhl eines derzeit unbewohnten Gebäudes in der Rathausstraße in Fluorn-Winzeln in Brand. In der Folge weitete sich der Brand auf das gesamte Gebäude aus. Der entstandene Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 500.000 Euro. Zur Brandbekämpfung war die ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 09:30

    POL-KN: (Oberndorf, Lkrs RW) Beim Überholen Pkw gestreift und abgehauen (02.01.2026)

    Oberndorf (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Freitagabend, 02.01.2026, gegen 17:30 Uhr, auf der Weidener Straße (K5520) auf der Strecke von Aistaig nach Weiden. Eine 66-jährige VW-Golf-Lenkerin wurde auf der benannten Strecke durch einen Pkw-Kombi mit Rottweiler Zulassung überholt. Bei dem Überholvorgang kam es zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren