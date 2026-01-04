Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Brennendes Fahrzeug

Verdacht auf Brandstiftung

Zeugenaufruf (04.01.2026)

St. Georgen i. Schwarzwald (ots)

Am 04.01.2026 gegen 00:30 Uhr geriet ein roter Audi RS 5 in Brand, welcher auf einem öffentlichen Parkplatz beim Klosterweiher in St. Georgen geparkt war. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeugs verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 90.000 Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Zeugenhinweise werden erbeten an den Kriminaldauerdienst Singen, Tel.: 07731/888-333.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell