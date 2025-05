Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Köln: Auto rollt in den Rhein

Duisburg/Köln (ots)

Ein gemeinsamer Abend im Auto endete für die Fahrerin (23) und ihren Mitfahrer (25) in der Nacht zu Montag (26. Mai, 01:08 Uhr) abrupt, als das Fahrzeug in Köln-Zündorf in den Rhein (Kilometer 677,3) rollte. Offenbar hatte sich die Handbremse des Ford gelöst und der geparkte Wagen steuerte von einer Rampe ungebremst in den Fluss. Die 23-Jährige und ihre Begleitung konnten sich noch rechtzeitig aus dem Auto retten, bevor dieses vom Wasser umschlossen wurde. Verletzungen zogen sich die beiden nicht zu.

Die Kölner Feuerwehr zog das Auto mittels Winde auf eine Rampe, ein Abschleppwagen nahm den nassen und fahrunfähigen Wagen schließlich mit. Betriebsstoffe waren während der kurzen Zeit im Wasser nicht ausgetreten.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell