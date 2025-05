Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Brand vor einer Eingangstür - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (18. Mai, 5:50 Uhr) wandte sich ein aufmerksamer Zeuge an die Polizei, weil er ein Knallgeräusch wahrnahm und einen Brand vor einer Eingangstür an der Borsigstraße feststellte. Mit einem Feuerlöscher gelang es den Einsatzkräften noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr die Flammen zu löschen. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Tatzeitpunkt beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

