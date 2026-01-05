PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Zwei Schwerverletzte bei Frontalkollision auf der Bundesstraße 33 (05.01.2026)

Allensbach, B33, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Montag auf der Bundesstraße 33 gekommen. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Polo war gegen 01.00 Uhr in Richtung Konstanz unterwegs, als er nach der Anschlussstelle West aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Audi eines 24-jährigen Mannes. Der 19-Jährige sowie die 21-jährige Beifahrerin im Audi erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Zwei Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro entstanden ist.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn zunächst voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Später konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 13:19

    POL-KN: 23-Jährige kommt von der Fahrbahn ab (04.01.2026)

    Singen, Lkr. Konstanz (ots) - Am Sonntagmorgen hat sich auf der Landesstraße 189 zwischen Friedingen und Singen ein Unfall ereignet. Gegen 08.45 Uhr war eine 23-jährige VW-Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Mehrere Ersthelfer sicherten die Unfallstelle ab und halfen der jungen Frau aus dem stark beschädigten Auto auszusteigen. Ein ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 08:24

    POL-KN: (Fluorn-Winzeln, Lkrs. Rottweil) Gebäudebrand (04.01.2026)

    Fluorn-Winzeln (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr der Dachstuhl eines derzeit unbewohnten Gebäudes in der Rathausstraße in Fluorn-Winzeln in Brand. In der Folge weitete sich der Brand auf das gesamte Gebäude aus. Der entstandene Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 500.000 Euro. Zur Brandbekämpfung war die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren