Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Zwei Schwerverletzte bei Frontalkollision auf der Bundesstraße 33 (05.01.2026)

Allensbach, B33, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Montag auf der Bundesstraße 33 gekommen. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Polo war gegen 01.00 Uhr in Richtung Konstanz unterwegs, als er nach der Anschlussstelle West aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Audi eines 24-jährigen Mannes. Der 19-Jährige sowie die 21-jährige Beifahrerin im Audi erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Zwei Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro entstanden ist.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn zunächst voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Später konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell