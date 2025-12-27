Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen L1141: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Am 26.12.25 gegen 14.35 Uhr befuhr die 62-Jährige Fahrerin eines BMW 560L die L1141 von Münchingen in Richtung Markgröningen. Auf Höhe von Schwieberdingen kam sie aufgrund eines technischen Defekts vorsichtig zum Stehen. Vermutlich durch Unaufmerksamkeit, fuhr die 18-Jährige Fahrerin eines FIAT TIPO auf den stehenden BMW auf. Im weiteren Verlauf fuhr der 84-Jährige Fahrer eines VW T-ROC auf den FIAT auf. Die 18-Jährige Fahrerin des FIAT, der 84-Jährige Fahrer des VW sowie dessen 82-Jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 42.000 EUR. Für die Unfallaufnahme war die L1141 in beide Fahrtrichtungen für eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren vor Ort.

