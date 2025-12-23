PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Zeugen zu Bierfässerdiebstahl in der Otto-Hahn-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter hatten es zwischen Montag (22.12.2025) 18:00 Uhr und Dienstag (23.12.2025) 09:00 Uhr auf rund 20 Bierfässer in der Otto-Hahn-Straße in Nufringen abgesehen. Um an das Diebesgut zu gelangen, stiegen die Täter mutmaßlich über einen rund 250 Zentimeter hohen Zaun auf das Gelände eines Getränkemarktes. Anschließend hievten sie die aus Aluminium bestehenden und allesamt leeren Bierfässer mit einem Fassungsvermögen von 50 Litern über den Zaun und transportierten diese vermutlich mit einem bereitstehenden Fahrzeug ab. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

