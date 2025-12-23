PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Ludwigsburg (ots)

In der vergangenen Woche (15.-21.12.2025) wurden im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg immer wieder Verkehrskontrollen durchgeführt, bei denen der Schwerpunkt auf der Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr lag. Das Ergebnis zeigt, dass die Kontrollen leider ihre Berechtigung haben.

So wurden im Laufe der Woche 26 Personen am Steuer von Kraftfahrzeugen angetroffen, die unter dem Einfluss von Alkohol standen. Gegen 15 der Fahrerinnen und Fahrer musste ein Strafverfahren eingeleitet werden, wobei immerhin sechs Personen mit Atemalkoholkonzentrationen über 1,6 Promille und damit im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit unterwegs waren. Weitere 11 Personen erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bereits Anfang Dezember wurde ein 39-jähriger Lkw-Fahrer auf der Bundesautobahn 81 aus dem Verkehr gezogen, der aufgrund seiner auffälligen Fahrweise gemeldet worden war. Die Polizei stoppte den Sattelzug und stellte bei dem Berufskraftfahrer am Steuer eine Atemalkoholkonzentration von fast drei Promille fest.

Dass auch Drogen im Straßenverkehr weiterhin eine große Rolle spielen, zeigen die insgesamt 26 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, die die Einsatzkräfte im Laufe der Woche erstatten mussten. Der überwiegende Teil der Fahrzeuglenkerinnen und -lenker stand dabei unter dem Einfluss von Cannabis (17 Fälle), gefolgt von Kokainbeeinflussung (fünf Fälle) und dem Konsum mehrerer Betäubungsmittel (4 Fälle).

Hintergrund:

Im Jahr 2024 hatten die Unfälle unter Alkoholeinfluss in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg mit 332 Fällen einen Höchstwert im fünf-Jahres-Vergleich erreicht (Quelle: Verkehrsunfallbilanz 2024 des Polizeipräsidiums Ludwigsburg). Das Polizeipräsidium Ludwigsburg wird daher auch weiterhin regelmäßige Kontrollen zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit durchführen.

