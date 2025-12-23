PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B27
Kornwestheim: Fahrzeug ausgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Ein 39-Jähriger fuhr am Dienstagmorgen (23.12.2025) gegen 05:40 Uhr auf der Bundesstraße 27 (B27) von Ludwigsburg kommend in Fahrtrichtung Stuttgart, als er auf Höhe Kornwestheim plötzlich einen Leistungsverlust seines Renault bemerkte. Er verließ daraufhin die B27 an der Anschlussstelle Kornwestheim-Mitte, hielt dort an und stieg aus dem Fahrzeug aus. Kurz darauf geriet der Renault mutmaßlich durch einen technischen Defekt in Flammen und brannte vollständig aus. Der 39-Jährige wurde nicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Der ausgebrannte Renault musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Abfahrt Kornwestheim-Mitte der B27 in Fahrtrichtung Stuttgart bis gegen 08:30 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

