Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch-Breitenbach: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (19.12.2025) 17:00 Uhr und Montag (22.12.2025) 13:20 Uhr in ein Wohnhaus im östlichen Ortsteil von Breitenbach ein. Mit einem noch unbekannten Gegenstand schlugen sie eine Fensterscheibe des Wohnhauses ein und gelangte so in das Innere. Hier durchsuchten sie sämtliche Wohnräume und entwendeten mutmaßlich vorgefundenen Schmuck. Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Schönaich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich unter der Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell