POL-LB: Ditzingen: Wohnungseinbruch in der Haldenstraße
Ludwigsburg (ots)
Schmuck in noch nicht genau bekanntem Wert erbeutete eine unbekannte Person bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Haldenstraße in Ditzingen. Zwischen Donnerstag und Sonntag vergangener Woche (18.-21.12.2025) verschaffte sie sich gewaltsam Zutritt in das Haus, durchwühlte sämtliche Räume und entkam unerkannt mit ihrer Beute. Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen aufgenommen (07156 4352-0, ditzingen.prev@polizei.bwl.de).
