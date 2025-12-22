PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen nach Sachbeschädigung auf Schulgelände gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter zwischen Samstag (20.12.2025) 15:00 Uhr und Sonntag (21.12.2025) 08:40 Uhr auf einem Schulgelände in der der Straße "Beim Brückentor" in Gerlingen. Die Täter beschädigten eine Tischtennisplatte, vier auf dem Schulgelände stehende Laternen, mehrere aufgestellte Bauzäune sowie dazugehörige gelagerte Arbeitsmaterialien. Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 09:55

    POL-LB: Leonberg-Ramtel: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand am Samstag (20.12.2025) bei einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ulmer Straße in Ramtel verübte. Vermutlich beim rückwärts Ausparken stieß der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen das Heck ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 08:06

    POL-LB: Leonberg: Vier Verletzte nach Kollision im Kreuzungsbereich

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (20.12.2025) gegen 13:25 Uhr befuhr eine 50-jährige Pkw-Lenkerin einer Mercedes-Benz, C-Klasse die Bismarckstraße in Richtung Schlegelstraße. An der Kreuzung Leonberger Straße missachtete diese die Vorfahrt eines 46-jährigen Pkw-Lenkers, welcher mit einem Skoda Superb in Richtung Glemseckstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kollidierte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren