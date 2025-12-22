Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen nach Sachbeschädigung auf Schulgelände gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter zwischen Samstag (20.12.2025) 15:00 Uhr und Sonntag (21.12.2025) 08:40 Uhr auf einem Schulgelände in der der Straße "Beim Brückentor" in Gerlingen. Die Täter beschädigten eine Tischtennisplatte, vier auf dem Schulgelände stehende Laternen, mehrere aufgestellte Bauzäune sowie dazugehörige gelagerte Arbeitsmaterialien. Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

