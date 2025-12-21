PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Rottenburg am Neckar: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen und vier leichtverletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (20.12.2025), gegen 13:15 Uhr, ereignete sich auf der BAB81 kurz nach dem Parkplatz Geyern in Fahrtrichtung Stuttgart, ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und vier verletzten Personen. Der 49-jährige Fahrzeugführer eines Nissan Qashqai übersah den verkehrsbedingt stockenden Verkehr und kollidierte mit einer vor ihm fahrenden Daimler-Benz V-Klasse, eines 48-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kollidiert dieser auf Grund des Rückstaus mit dem vor ihm befindlichen VW Golf einer 36-Jährigen, welche wiederrum auf den Dacia Sandero einer 77-Jährigen geschoben wurde. Durch den Verkehrsunfall wurden die 11- und 39-jährigen Mitfahrenden im Nissan Qashqai, als auch die 36-jährige Pkw-Lenkerin und ihre 39-jährige Mitfahrerin im VW Golf leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 21.000 Euro. Die Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
