L1124: Frontalkollision fordert zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Rielingshausen und Erdmannhausen, bei dem zwei Fahrzeuge frontal kollidierten. Der Unfall ereignete sich, als die 63-jährige Lenkerin eines VW Golf aus Rielingshausen kommend versuchte, ein anderes Fahrzeug zu überholen. Als sich die VW-Lenkerin während des Überholvorgangs zumindest teilweise auf der Gegenfahrspur befand, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz CLK. Durch die Kollision wurden sowohl die VW-Lenkerin, wie auch der 23-jährige Fahrer des Mercedes leicht verletzt und in der Folge durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. Die L1124 musste für die Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung in beide Richtungen für ca. 90 Minuten gesperrt werden. Da der Verkehr über landwirtschaftliche Wege an der Unfallstelle vorbeigelenkt werden konnte, kam es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

