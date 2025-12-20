PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar
L1124: Frontalkollision fordert zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Rielingshausen und Erdmannhausen, bei dem zwei Fahrzeuge frontal kollidierten. Der Unfall ereignete sich, als die 63-jährige Lenkerin eines VW Golf aus Rielingshausen kommend versuchte, ein anderes Fahrzeug zu überholen. Als sich die VW-Lenkerin während des Überholvorgangs zumindest teilweise auf der Gegenfahrspur befand, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz CLK. Durch die Kollision wurden sowohl die VW-Lenkerin, wie auch der 23-jährige Fahrer des Mercedes leicht verletzt und in der Folge durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. Die L1124 musste für die Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung in beide Richtungen für ca. 90 Minuten gesperrt werden. Da der Verkehr über landwirtschaftliche Wege an der Unfallstelle vorbeigelenkt werden konnte, kam es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 06:57

    POL-LB: Ditzingen: Zwei Verletzte nach Missachtung einer roten Ampel

    Ludwigsburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich gegen 22:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Autobahnanschlussstelle Feuerbach, in dessen Verlauf zwei Personen leicht verletzt wurden. Die 56-jährige Fahrerin eines Renault Kangoo befuhr die Weilimdorfer Straße in Fahrtrichtung Stuttgart. An der Anschlussstelle zur Autobahn in Richtung Leonberg missachtete sie das für sie geltende Rotlicht ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 17:03

    POL-LB: B10 / Korntal-Münchingen: Unfall sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr

    Ludwigsburg (ots) - Ein Verletzter, rund 20.000 Euro Sachschaden sowie erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen (19.12.2025) gegen 06:00 Uhr auf der Bundesstraße 10 (B10) bei Korntal-Münchingen ereignet hat. Ein 47-Jähriger war mit seinem Lkw mit Anhänger in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 15:14

    POL-LB: Holzgerlingen: Rüttelplatte gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Donnerstag (18.12.2025) 16.00 Uhr und Freitag (19.12.2025) 08.00 Uhr stahlen noch unbekannte Täter eine Rüttelplatte im Wert von etwa 4.000 Euro von einer Baustelle in der Robert-Bosch-Straße in Holzgerlingen. Es handelt sich um eine Maschine der Marke Amann mit einem Gewicht von rund 600 kg. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Diebe die Rüttelplatte mit einem größeren Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren