Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10

Korntal-Münchingen: Unfall sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Ein Verletzter, rund 20.000 Euro Sachschaden sowie erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen (19.12.2025) gegen 06:00 Uhr auf der Bundesstraße 10 (B10) bei Korntal-Münchingen ereignet hat. Ein 47-Jähriger war mit seinem Lkw mit Anhänger in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und hielt auf Höhe des Stadtteils Kallenberg auf einer Parkbucht neben der Fahrbahn an. Als er seine Fahrt fortsetzen und wieder auf die B10 in Richtung Stuttgart auffahren wollte, übersah er den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden VW Polo eines 59-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der 59-Jährige versuchte in der Folge, nach links auszuweichen und stieß dabei gegen den dort fahrenden Opel eines 27-Jährigen. Während die Lenker des Lkw und des Opel unverletzt blieben, zog sich der 59-jährige VW-Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein VW Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die B10 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Stammheim teilweise gesperrt werden. Dadurch ergaben sich im morgendlichen Berufsverkehr erhebliche Beeinträchtigungen, von der auch die Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen betroffen war. Nach Abschluss der Arbeiten konnte die Fahrbahn gegen 07:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell