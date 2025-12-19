Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr

Pleidelsheim: Unfall auf der L1125 - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 30-jähriger VW-Fahrer war am Donnerstag (18.12.2025) gegen 16:45 Uhr auf der Landesstraße 1125 aus Richtung Pleidelsheim kommend in Fahrtrichtung Murr unterwegs. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache geriet er nach links in den Gegenverkehr. Dort kam ihm eine unbekannte Person am Steuer eines dunklen Pkw entgegen, die hupte, abbremste und nach rechts in den Grünstreifen auswich, um einem Frontalunfall zu entgehen. Der 30-Jährige lenkte daraufhin wieder zurück auf seine eigene Fahrspur. Die unbekannte Person setzte ihre Fahrt weiter in Richtung Pleidelsheim fort. Zu einer Berührung ihres Pkw mit dem VW des 30-Jährigen war es nicht gekommen. Hinter dem unbekannten dunklen Pkw fuhren ein 29-Jähriger in seinem Mercedes sowie ein 37-Jähriger mit seinem Opel. Aufgrund des genannten Vorfalls musste der 29-Jährige abbremsen. Dies erkannte der 37-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Opel auf den Mercedes auf. Der 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt, der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachten konnten. Insbesondere wird die noch unbekannte Person am Steuer des dunklen Pkw gesucht, die nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

