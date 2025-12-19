Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Sindelfingen: Verkehrsbehinderungen durch verlorene Ladung

Ludwigsburg (ots)

Über vier Stunden lang kam es am Donnerstagabend (18.12.2025) zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) zwischen dem Kreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost, nachdem zuvor verlorene Ladung eines Lkw die Fahrbahn verunreinigte. Ein 57-Jähriger war mit seinem Lkw mit Anhänger gegen 18:20 Uhr auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Singen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost löste sich aus noch ungeklärter Ursache ein Container vom Anhänger des Gespanns und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verteilte sich die Ladung des Containers, ein Gemisch aus Erde und Wasser, großflächig auf allen Fahrspuren, während der Container selbst im Grünstreifen neben der Fahrbahn lag. Zur Bergung des Containers, Reparatur der beschädigten Fahrbahndecke sowie Durchführung der umfangreichen Reinigungsmaßnahmen war die Fahrbahn in Richtung Singen bis gegen 22:00 Uhr komplett oder zumindest teilweise gesperrt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Fahrbahn ist nicht bekannt.

