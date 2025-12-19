Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Einbruch in der Jahnstraße

Ludwigsburg (ots)

Zeugen sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, nachdem am Donnerstag (18.12.2025) zwischen 16.20 Uhr und 18.00 Uhr noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Jahnstraße in Poppenweiler einbrachen. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend das Haus. Hierbei fielen ihnen Schmuck, persönliche Dokumente und Bargeld in die Hände. Der Gesamtwert des Diebesguts dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

