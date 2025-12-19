Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Rosen gegen Spende "zu verschenken" - Polizei sucht Personen, die gespendet haben

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz am Donnerstag (18.12.2025) gegen 11.00 Uhr einen 39 Jahre alten Mann und dessen 17-jährige Tochter, die im Bereich der Heilbronner Straße in Vaihingen an der Enz unterwegs waren. Zuvor sollen sie Personen angesprochen haben, denen sie Rosen schenken wollten, letztlich jedoch wohl doch eine Gegenleistung in Form von Bargeld verlangten. Bei der Kontrolle stellten der Polizeibeamte und seine Kollegin einen Zettel bei dem 39-Jährigen fest, auf dem ein Bild eines Kindes mit Körperbehinderung abgebildet war. Mutmaßlich wurde diese Abbildung genutzt, um Spenden zu erlangen. Da der Verdacht eines Betrugs bestand, wurden die beiden Tatverdächtigen zum Polizeirevier Vaihingen an der Enz gebracht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß gesetzt, wobei ihnen bis Freitagfrüh ein Platzverweis für das Stadtgebiet Vaihingen an der Enz ausgesprochen wurde. Die Polizei sucht nun Personen, die dem 39-Jährigen oder dem 17 Jahre alten Mädchen Geld gegeben haben. Die Jugendliche war bekleidet mit weißen Turnschuhen, schwarzen Handschuhen und einer schwarzen Jacke. Sie hatte eine weiße Umhängetasche dabei. Der 39 Jahre alte Mann trug schwarze Turnschuhe, ebenfalls eine schwarze Jacke und eine blaue Mütze. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit. Hinweise werden unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell