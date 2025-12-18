Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Unfälle führen zu mehreren Kilometern Rückstau

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 08.30 Uhr ereigneten sich kurz vor der Anschlussstelle Rutesheim in Fahrtrichtung Stuttgart zwei Auffahrunfälle auf dem ganz linken Fahrstreifen, an denen insgesamt acht Fahrzeuge beteiligt waren. Zunächst übersah ein 63-jähriger BMW-Lenker vermutlich, dass der 58 Jahre alte VW-Fahrer vor ihm aufgrund der Verkehrslage zum Stehen gekommen war und fuhr auf. Ein hinter dem BMW fahrender 47-jähriger Seat-Lenker erkannte den Unfall rechtzeitig und verminderte seine Geschwindigkeit. Dies wiederum bemerkte der nachfolgende 22 Jahre alte Ford-Fahrer wohl zu spät. Er fuhr auf den Seat auf und schob diesen rechts am BMW vorbei. Eine ebenfalls 22 Jahre alte Frau in einem VW, die sich von hinten der Unfallstelle näherte, erkannte die Situation vor sich vermutlich auch zu spät und prallte gegen den BMW. Alle fünf Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen sechsstelligen Betrag belaufen. Direkt hinter dem ersten Unfall kam es nur wenige Minuten später zu einem zweiten, als ein 30-jähriger VW-Fahrer ebenfalls abbremsen musste und ein 57 Jahre alter Seat-Lenker auffuhr. Gegen diesen wiederum prallte dann ein von hinten herannahender 63 Jahre alter Ssangyong-Fahrer. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahmen war die Fahrbahn Richtung Stuttgart zeitweise voll gesperrt. Ein Großaufgebot von Rettungskräften und Feuerwehrleuten befand sich vor Ort. Ein Rettungshubschrauber, der vorsorglich angefordert worden war, landete, kam jedoch letztlich nicht zum Einsatz. Gegen 09.40 Uhr konnte die Vollsperrung aufgehoben werden. Zu diesem Zeitpunkt staute sich der Verkehr über rund neun Kilometer zurück. Gegen 11.35 Uhr waren die Reinigungs- und Aufräumarbeiten der Autobahnmeisterei beendet und der Verkehr konnte wieder rollen.

Während der Einsatzmaßnahmen auf der Fahrbahn in Richtung Stuttgart, verlangsamte sich der Verkehr auf den Gegenspuren vermutlich ebenfalls. Zwischen 10.00 Uhr und 10.10 Uhr ereigneten sich dort drei weitere Auffahrunfälle. Ein 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr auf einen 38-jährigen LKW-Lenker auf, der verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Darüber hinaus musste sein Mercedes abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Außerdem prallte ein 44-jähriger Audi-Fahrer gegen das Heck eines VW, der von einem 50 Jahre allten Mann gelenkt wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Und ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro war die Folge eines Auffahrunfalls zwischen einem 31-jährigen BMW-Lenker und einem 27 Jahre alten VW-Fahrer. In Fahrtrichtung Karlsruhe dürfte sich ein Rückstau von etwa vier Kilometern gebildet haben.

