POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen 66-Jährigen

Vermutlich da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, beging ein 66 Jahre alter Mann am Mittwoch gegen 14.35 Uhr in der Bahnhofstraße in Großsachsenheim Körperverletzungsdelikte. Der Mann hielt sich im Vorraum einer zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Bankfiliale auf, als ein 37-Jährige hereinkam, um Geld am Automaten abzuheben. Der 66-Jährige schlug dem jüngeren Mann unvermittelt ins Gesicht und äußerte sich wirr, bevor er den Vorraum über die Von-Koenig-Straße in Richtung der Brunnenstraße verließ. Der 37 Jahre alte Mann erlitt leichte Verletzungen. In der Von-Koenig-Straße traf der 66-Jährige auf eine 45 Jahre alte Frau, die ihren E-Scooter in einer Garage abstellen wollte. Der Mann folgt ihr in die Garage, gab ebenfalls Verworrenes von sich und versuchte nach dem Arm der Frau zu greifen. Diese stieß ihn von sich weg, worauf er wieder in Richtung der Bankfiliale zurückging. Dort nahm ihn die alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Sachsenheim vorläufig fest. Anschließend wurde er zum Polizeiposten Sachsenheim gebracht, wo die notwendigen polizeilichen Maßnahmen durchgeführt wurden. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

