PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch-Neuweiler: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Mittwoch (17.12.2025) zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Silcherstraße in Weil im Schönbuch-Neuweiler ein. Mit einem noch unbekannten Gegenstand hebelten sie die Terassentüren des Wohnhauses auf und gelangte so in das Innere. Hier durchsuchten sie sämtliche Wohnräume und entwendeten vorgefundenen Schmuck sowie Bargeld. Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 11:34

    POL-LB: Weil der Stadt: Nach Überholmanöver Verkehrsunfall im Gegenverkehr - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (17.12.2025) auf der Landesstraße 1182 zwischen Schafhausen und Weil der Stadt ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine bislang noch unbekannte Fahrzeuglenkerin befuhr gegen 11:45 Uhr die Landesstraße 1182 von Weil der Stadt kommend in Richtung Schafhausen. Vor ihr soll ein Lkw gefahren sein, ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 11:32

    POL-LB: Leonberg-Ramtel: Einbruch in Gaststätte

    Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (17.12.2025) brach ein noch unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Glemseckstraße in Ramtel ein und stahl unter anderem Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Täter machte sich gegen 01:35 Uhr an einer Hintertüre des Lokals zu schaffen, brach diese gewaltsam auf und gelangte so in die Gaststätte. Im Inneren öffnete er im Schankbereich eine Schublade und stahl einen ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 11:30

    POL-LB: Leonberg: Snackautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstagmorgen (16.12.2025) gegen 04:50 Uhr wurde in der Graf-Ulrich-Straße in Leonberg ein Snackautomat von mindestens zwei bislang unbekannten Tätern aufgebrochen. Während ein Täter vor dem Automatenraum "Schmiere stand", wurde der Snackautomat im Inneren des Verkaufsraums durch den zweiten Täter mittels einem noch unbekannten Hebelwerkzeug aufgebrochen. Anschließend entnahm er die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren