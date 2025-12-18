Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch-Neuweiler: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Mittwoch (17.12.2025) zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Silcherstraße in Weil im Schönbuch-Neuweiler ein. Mit einem noch unbekannten Gegenstand hebelten sie die Terassentüren des Wohnhauses auf und gelangte so in das Innere. Hier durchsuchten sie sämtliche Wohnräume und entwendeten vorgefundenen Schmuck sowie Bargeld. Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

