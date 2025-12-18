Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (17.12.2025) brach ein noch unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Glemseckstraße in Ramtel ein und stahl unter anderem Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Täter machte sich gegen 01:35 Uhr an einer Hintertüre des Lokals zu schaffen, brach diese gewaltsam auf und gelangte so in die Gaststätte. Im Inneren öffnete er im Schankbereich eine Schublade und stahl einen darin befindlichen Geldbeutel samt Bargeld. Bei der Tat soll der Täter einen hellen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und dunkle Handschuhe getragen haben. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Leonberg zu wenden.

