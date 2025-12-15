Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Insassen stürzen bei Verkehrsunfall aus Kutsche.

Lippe (ots)

Im Bereich der Einmündung Dingelstedtpfad/Köterbergstraße kam eine Kutsche am Samstagnachmittag (13.12.2025) gegen 14.20 Uhr von der Fahrbahn ab. Die 47-jährige Fahrerin aus Lügde fuhr anschließend mit ihrer Kutsche durch einen Graben, wobei sie sowie zwei Beifahrer aus der Kutsche stürzten und auf einer Wiese landeten. Die Pferde liefen samt Kutsche zunächst weiter, bis diese in einer durchbrochenen Hecke hängen blieb. Dort konnten die Pferde festgehalten und beruhigt werden. Die 38-jährige Beifahrerin sowie der 42-jährige Beifahrer erlitten bei dem Sturz leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

