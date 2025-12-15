POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Firmengebäude.
Lippe (ots)
Ein Alarm hinderte Einbrecher vermutlich zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen (13./14.12.2025) daran über ein Fenster in ein Firmengebäude in der Liemer Straße einzusteigen. Augenscheinlich wurden sie aufgeschreckt und ließen von ihrem Einbruchsversuch ab. Wer Hinweise zum versuchten Einbruch geben kann, informiert bitte telefonisch unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2.
