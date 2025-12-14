PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Verkehrsunfall mit Fußgänger

Lippe (ots)

Am 12.12.2025, gegen 17.25 Uhr kommt es in Horn-Bad Meinberg, im Einmündungsbereich Steinheimer Straße/ Gebrüder-Künnemeyer-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Eine 43-jährige Peugeot-Fahrerin beabsichtigt dabei von der Steinheimer Straße in die Gebrüder-Künnemeyer-Straße einzubiegen. Dabei übersah sie den querenden 78-jährigen Fußgänger und es kam zur Kollision. Der 78-Jährige wurde leicht verletzt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

