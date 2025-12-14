Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo/ Hörstmar - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Lippe (ots)

Am 12.12.2025, gegen 14.45 Uhr kommt es in Lemgo/ Hörstmar zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei beabsichtigte eine 31-jährige Mitsubishi-Fahrerin von der Lagesche Straße in die Magdeburger Straße nach links einzubiegen und musste verkehrsbedingt warten. Der hinter ihr fahrende 65-jähriger Opelfahrer hielt ebenfalls an. Ein 63-jähriger Ford-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem Opel auf. Dieser wurde wiederum auf den Mitsubishi geschoben. Die Mitsubishi-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

