POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfall mit Personenschaden mit vier beteiligten Fahrzeugen

Am Freitag, den 12.12.2025 kam es um 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Ostwestfalenstraße, Höhe Bad Salzuflen/ Schötmar, in Fahrtrichtung Lemgo. Dabei bremste ein unbeteiligter Fahrzeugführer, mutmaßlich aufgrund eines querenden Kleintieres auf der Fahrbahn, stark ab. Eine 28-jährige VW-Golf-Fahrerin musste aufgrund dessen ebenfalls stark bremsen, woraufhin es zu drei aufeinanderfolgenden Kollisionen kam. Ein 34-jähriger Ford-Transit-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht frühzeitig abbremsen, sodass dieser dem Golf auffuhr. Ebenso erging es einer 37-jährigen VW-Touran-Fahrerin, welche wiederum dem Ford-Transit auffuhr. Und zuletzt konnte auch ein 62-jähriger Ford-Transit-Fahrer nicht rechtzeitig bremsen, sodass dieser dem Fahrzeug der 37-Jährigen auffuhr. Die jeweils auffahrenden Beteiligten wurden leicht verletzt.

