POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Senior verweigert Feuerwehr Zutritt zu Haus - zwei Widerstände gegen Einsatzkräfte.

Lippe (ots)

Wegen eines vermuteten Schornsteinbrandes wurden Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend (11.12.2025) gegen 18 Uhr in die Bahnhofstraße gerufen. Ein 87-jähriger Mann weigerte sich jedoch die Einsatzkräfte ins Haus zu lassen, als sie die Brandstätte begutachten wollten, um eine Gefahr für die Bewohner sowie die umliegenden Häuser auszuschließen. Er sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, so dass er überwältigt werden musste und ihm vorübergehend Handfesseln angelegt wurden, damit die Feuerwehr ihrer Arbeit nachkommen konnte. Einen Brand gab es nicht - jedoch stellte sich heraus, dass die Brandstätte im Haus, die nicht abgenommen war, verbotenerweise auf unsachgemäße Weise betrieben wurde. Hier handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Der Senior wurde anschließend vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen des Einsatzes betrat der 53-jährige Sohn des Mannes die polizeiliche Absperrung und beabsichtige einen Polizeibeamten körperlich anzugreifen. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht. Er leistete massiven Widerstand und musste von mehreren Einsatzkräften fixiert werden, bis ihm Handfesseln angelegt werden konnten. Zwei Polizisten (27 und 29 Jahre) wurden bei dem Widerstand leicht verletzt. Auch der 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Ihn und seinen Vater erwarten nun Strafanzeigen wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

