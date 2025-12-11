PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Bargeld an "Wunderheilerin" übergeben - Zeugen zu Betrugsfall gesucht.

Lippe (ots)

Bereits am 01.12.2025 wurde eine Frau aus Detmold Opfer von zwei Betrügerinnen, die vorgaben ihr erspartes Geld von einem Fluch zu befreien. Die Unbekannten sprachen sie auf Russisch in Pivitsheide an der Bushaltetstelle "Am Palsberg" an und behaupteten sie und ihre Familie seien verflucht und würden bald sterben. Eine der Frauen, eine angebliche Wunderheilerin, behauptete, sie vor dem Fluch befreien zu können. Dafür forderte sie das Ersparte der Detmolderin, das in ein Handtuch gepackt werden müsse und anschließend mehrere Tage nicht geöffnet werden darf. Die 63-Jährige fuhr mit dem Bus nach Detmold, holte von zu Hause ihr Geld und übergab schließlich mehrere tausend Euro in der Hornschen Straße in Spork-Eichholz gegenüber der Sparkasse an die Betrügerinnen. Sie verpackten das Geld in ein Handtuch und schickten die Detmolderin damit nach Hause. Als diese das Handtuch-Paket Tage später öffnete, bemerkte sie den Betrug: Statt Geld befand sich darin lediglich Zeitungspapier.

Die vermeintliche Heilerin war etwa 35-40 Jahre alt, schlank, ca. 1,60 m groß, trug ein schwarzes Kopftuch, dunkle Kleidung und sprach akzentfrei russisch. Die zweite Betrügerin war etwa 35 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schlank und war mit einem Kopftuch in beige sowie einem hellen Mantel bekleidet. Das Kriminalkommissariat 6 sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Betrug geben können: Wer Angaben zu den beiden gesuchten Frauen machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch, wenn jemand Fremdes Sie unvermittelt auf der Straße anspricht, Ihnen einen Fluch diagnostiziert und Geld fordert. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an fremde Personen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 12:13

    POL-LIP: Lage/Bad Salzuflen. Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall.

    Lippe (ots) - Am späten Mittwochabend (10.12.2025) gegen 23.30 Uhr fiel einem Streifenwagen-Team in der Breiten Straße in Lage ein 3er BMW mit defekter Beleuchtung auf. Als der Wagen für eine Kontrolle gestoppt werden sollte, beschleunigte der Fahrer und flüchtete in Richtung Bad Salzuflen. Dabei missachtete er neben den Anhaltesignalen der Polizei auch eine rote ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 12:10

    POL-LIP: Blomberg. Autofahrer bei Kontrolle gestoppt: Widerstand gegen Polizeibeamte.

    Lippe (ots) - Am Mittwochabend (10.12.2025) gegen 22 Uhr hielten Einsatzkräfte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Hohenrenner Weg einen Smart-Fahrer an. Bei der Kontrolle des 19-Jährigen aus Schieder-Schwalenberg bemerkten die Beamten Alkoholgeruch und ein auffälliges Verhalten. Einen freiwilligen Alkoholvortest lehnte er ab. Zusätzlich zeigte er sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren