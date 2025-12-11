PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal/Bad Salzuflen/Blomberg. Achtung Betrug: Warnung vor falschen "EON" Mitarbeitern an der Haustür.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (10.12.20.2025) erstattete ein Mann aus Extertal-Bösingfeld Anzeige wegen Betruges bei der Polizei. Er gab an, dass ein falscher "EON"-Mitarbeiter kürzlich an seiner Haustür geklingelt habe und behauptete, seine Zählernummern kontrollieren zu müssen. Der Senior ließ den Unbekannten herein und wurde im Anschluss an die vermeintliche Kontrolle dazu aufgefordert eine Unterschrift zur Bestätigung der Überprüfung zu leisten. Im Nachhinein bemerkte der Mann, dass er durch seine Unterschrift stattdessen irrtümlich einen neuen Gas- und Stromvertrag abgeschlossen hatte. Ein ähnlicher Fall wurde uns ebenfalls inzwischen aus Blomberg gemeldet.

Auch eine Frau aus Bad Salzuflen erstattete nun Anzeige wegen eines solchen Betruges. Bereits Ende September 2025 klingelten zwei Unbekannte an ihrer Haustür und informierten sie über vermeintlich neue Angebote der Firma "EON". Obwohl keine Unterschrift geleistet wurde, erhielt sie kurz darauf einen unrechtmäßigen Vertrag, den sie abgeschlossen haben soll. Die männlichen Täter sollen unter 30 Jahre alt gewesen sein, etwa 1,75 m groß und hatten eine kräftige Statur sowie dunkle Haare.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät:

Lassen Sie keine unbekannten Menschen in Ihr Haus und seien Sie skeptisch bei vermeintlichem Personal der Stadtwerke oder Ableser von Gas- und Stromzählerständen an Ihrer Haustür, die Sie selbst nicht bestellt haben. Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Firma oder Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer unbedingt selbst heraus. Lassen Sie sich nicht an der Haustür unter Druck setzen. Rufen Sie um Hilfe und zögern Sie im Verdachtsfall nicht die Polizei zu verständigen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

