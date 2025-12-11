PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Blomberg. Autofahrer bei Kontrolle gestoppt: Widerstand gegen Polizeibeamte.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (10.12.2025) gegen 22 Uhr hielten Einsatzkräfte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Hohenrenner Weg einen Smart-Fahrer an. Bei der Kontrolle des 19-Jährigen aus Schieder-Schwalenberg bemerkten die Beamten Alkoholgeruch und ein auffälliges Verhalten. Einen freiwilligen Alkoholvortest lehnte er ab. Zusätzlich zeigte er sich unkooperativ und täuschte einen medizinischen Notfall vor, um der Kontrolle zu entkommen. Die Einsatzkräfte durchschauten das Schauspiel und brachten den jungen Mann zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dabei zeigte sich der 19-Jährige aggressiv und leistete massiven körperlichen Widerstand gegen die Polizisten und schlug mehrfach nach ihnen. Einen 21-jährigen Beamten traf er im Gesicht, dieser blieb jedoch unverletzt. Der junge Mann musste von mehreren Einsatzkräften überwältigt werden und erlitt dabei leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige entlassen - allerdings zunächst ohne seinen Führerschein, der sichergestellt wurde. Er muss sich nun wegen Trunkenheit am Steuer sowie einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

