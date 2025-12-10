Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Weihnachtsmarktbude aufgebrochen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Sonntagfrüh (07.12.2025) in einen Weihnachtsmarktstand auf dem Rathausvorplatz in der Pivitsheider Straße ein. Zwischen 03:00 und 07:30 Uhr wurden Bretter der Frontseite einer Holzhütte des FC Augustdorf herausgebrochen. Die Täter entwendeten eine leere Geldkassette im Wert von etwa 15 Euro. Der Sachschaden an der Hütte beträgt rund 200 Euro. Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.

