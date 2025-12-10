PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Pottenhausen. Spielomat aufgebrochen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag (09.12.2025) in ein Restaurant in der Sylbacher Straße ein. Zwischen 0:00 und 8:45 Uhr öffneten sie ein Fenster, plünderten Schränke hinter der Theke, brachen einen Spielautomaten auf und stahlen unter anderem Bargeld. Hinweise ans Kriminalkommissariat 2: (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 11:19

    POL-LIP: Lage. Einbrecher schlagen Fensterscheiben ein und stehlen Schmuck und Bargeld.

    Lippe (ots) - Unbekannte Täter brachen am Montag (08.12.2025) in zwei benachbarte Einfamilienhäuser an der Hermannstraße ein. Zwischen 10:00 Uhr und 19:30 Uhr öffneten sie gewaltsam Fenster und gelangten so in die Wohnräume und durchsuchten diese. Aus einem Haus entwendeten die Täter Münzen und Bargeld, aus dem Nachbarhaus Schmuck in bislang unbekannter Höhe. ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 11:19

    POL-LIP: Detmold-Brokhausen. Einbrecher schlagen Terrassentür ein und durchsuchen Wohnräume.

    Lippe (ots) - Unbekannte Täter brachen am Montagnachmittag (08.12.2025) in ein Einfamilienhaus an der Brokhauser Straße ein. Sie öffneten gewaltsam zwischen 11:30 Uhr und 16:00 Uhr eine Terrassentür und durchsuchten die Räume im Erdgeschoss. Ob Diebesgut erlangt wurde, steht bislang nicht fest. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 11:17

    POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Randalierer tritt gegen Kellertür und greift Polizeibeamte an.

    Lippe (ots) - Am Montagabend (08.12.2025) kam es in der Sporker Straße zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine Anwohnerin einen Randalierer auf ihrem Grundstück gemeldet hatte. Ein 33-jähriger Mann aus Detmold hatte gegen 20:10 Uhr mehrfach gegen die Kellertür eines Einfamilienhauses getreten und versucht, diese zu öffnen. Bewohner alarmierten die Polizei. Beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren