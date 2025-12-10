POL-LIP: Lage - Pottenhausen. Spielomat aufgebrochen.

Lippe (ots) - Am Montagabend (08.12.2025) kam es in der Sporker Straße zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine Anwohnerin einen Randalierer auf ihrem Grundstück gemeldet hatte. Ein 33-jähriger Mann aus Detmold hatte gegen 20:10 Uhr mehrfach gegen die Kellertür eines Einfamilienhauses getreten und versucht, diese zu öffnen. Bewohner alarmierten die Polizei. Beim ...

