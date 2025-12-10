POL-LIP: Lage - Pottenhausen. Spielomat aufgebrochen.
Lippe (ots)
Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag (09.12.2025) in ein Restaurant in der Sylbacher Straße ein. Zwischen 0:00 und 8:45 Uhr öffneten sie ein Fenster, plünderten Schränke hinter der Theke, brachen einen Spielautomaten auf und stahlen unter anderem Bargeld. Hinweise ans Kriminalkommissariat 2: (05231) 6090.
