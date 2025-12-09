Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Randalierer tritt gegen Kellertür und greift Polizeibeamte an.

Lippe (ots)

Am Montagabend (08.12.2025) kam es in der Sporker Straße zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine Anwohnerin einen Randalierer auf ihrem Grundstück gemeldet hatte. Ein 33-jähriger Mann aus Detmold hatte gegen 20:10 Uhr mehrfach gegen die Kellertür eines Einfamilienhauses getreten und versucht, diese zu öffnen. Bewohner alarmierten die Polizei. Beim Eintreffen der ersten Streifenbeamten zeigte sich der Mann im Vorgarten des Nachbargrundstücks äußerst aggressiv. Er reagierte verbal beleidigend, verweigerte jegliche Kooperation und griff die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten tätlich an. Der Widerstand konnte erst nach dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte gestoppt werden. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stehen könnte. Die Beamten blieben unverletzt. Die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Hausfriedensbruchs und versuchter Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

