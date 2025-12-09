PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Randalierer tritt gegen Kellertür und greift Polizeibeamte an.

Lippe (ots)

Am Montagabend (08.12.2025) kam es in der Sporker Straße zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine Anwohnerin einen Randalierer auf ihrem Grundstück gemeldet hatte. Ein 33-jähriger Mann aus Detmold hatte gegen 20:10 Uhr mehrfach gegen die Kellertür eines Einfamilienhauses getreten und versucht, diese zu öffnen. Bewohner alarmierten die Polizei. Beim Eintreffen der ersten Streifenbeamten zeigte sich der Mann im Vorgarten des Nachbargrundstücks äußerst aggressiv. Er reagierte verbal beleidigend, verweigerte jegliche Kooperation und griff die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten tätlich an. Der Widerstand konnte erst nach dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte gestoppt werden. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stehen könnte. Die Beamten blieben unverletzt. Die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Hausfriedensbruchs und versuchter Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 13:45

    POL-LIP: Detmold. U-Haft für Ladendieb.

    Lippe (ots) - Am Donnerstag (04.12.2025) gegen 9.30 Uhr wurde ein Ladendieb in einem Elektro-Geschäft in der Wittekindstraße gestoppt. Der 26-Jährige entwendete mehrere Elektro-Artikel im Wert von rund 2.000 Euro. Als ein 23-jähriger Mitarbeiter dies bemerkte und den Dieb ansprach, versuchte er zu flüchten. Es gelang dem Mitarbeiter gemeinsam mit einem Kollegen und einem Kunden den Mann an einer Flucht zu hindern und ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:24

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Bad Meinberg. Mann wirft Glasflaschen aus dem Fenster.

    Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag (05.12.2025; 17:40 Uhr) warf ein 43-jähriger Mann mehrere leere Glasflaschen aus dem Fenster seiner Wohnung in der Marktstraße in Bad Meinberg. Die Flaschen zerbrachen auf Straße und Gehweg. Zwei junge Frauen, die vorbeigingen, entkamen nur knapp den Glassplittern. Der stark alkoholisiert Mann verhielt sich aggressiv gegenüber der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:23

    POL-LIP: Oerlinghausen. Betrunkener Überholer verursacht Zusammenstoß beim Abbiegen.

    Lippe (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (07.12.2025; 04:10 Uhr) setzte ein 26-jähriger Oerlinghauser auf der Lämershagener Straße trotz Überholverbots zum Überholen an und prallte an der Einmündung zur Straße "Schopke" mit dem abbiegenden Ford eines 18-jährigen Oerlinghausers zusammen. Der Ford wurde auf eine Leitplanke geschleudert, der Audi des 26-Jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren