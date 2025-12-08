PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Oerlinghausen. Betrunkener Überholer verursacht Zusammenstoß beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (07.12.2025; 04:10 Uhr) setzte ein 26-jähriger Oerlinghauser auf der Lämershagener Straße trotz Überholverbots zum Überholen an und prallte an der Einmündung zur Straße "Schopke" mit dem abbiegenden Ford eines 18-jährigen Oerlinghausers zusammen. Der Ford wurde auf eine Leitplanke geschleudert, der Audi des 26-Jährigen kam stark beschädigt im Straßengraben zum Stehen; beide Fahrer blieben unverletzt, es entstand hoher Sachschaden. Ein Atemalkoholvortest verlief beim 26-Jährigen positiv, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 08.12.2025 – 12:23

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Täter schlagen Scheibe ein und flüchten ohne Beute.

    Lippe (ots) - Am Samstagabend (06.12.2025) beschädigten Unbekannte zwischen 18-23 Uhr an einem Haus an der Freiligrathstraße die Tür zu einem Hauswirtschaftsraum, betraten das Gebäude jedoch offenbar nicht und flüchteten ohne Beute. Das Kriminalkommissariat 2 geht von einem versuchten Wohnungseinbruch aus. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:22

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Ehrsen-Breden. Unbekannte stehlen Schmuck.

    Lippe (ots) - Am Samstagvormittag (06.12.2025) brachen Einbrecher zwischen 9-12 Uhr in der Mittelstraße eine Tür auf und stahlen Schmuck. Die Täter durchsuchten Bereiche des Einfamilienhauses und nahmen unter anderem ein Medaillon und mehrere Uhren mit. Zeuginnen und Zeugen im Bereich der Mittelstraße, die Unbekannte an Grundstücken, fremde Fahrzeuge oder Personen ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:22

    POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Einbrecher steigen in Wohnhaus ein.

    Lippe (ots) - Am Samstag (06.12.2025) zwischen Mittag und spätem Abend drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Pölkestraße ein und entwendeten vor allem Bargeld. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Hinweise zur Tat oder Tätern können Sie unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 geben. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle ...

    mehr
