POL-LIP: Oerlinghausen. Betrunkener Überholer verursacht Zusammenstoß beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (07.12.2025; 04:10 Uhr) setzte ein 26-jähriger Oerlinghauser auf der Lämershagener Straße trotz Überholverbots zum Überholen an und prallte an der Einmündung zur Straße "Schopke" mit dem abbiegenden Ford eines 18-jährigen Oerlinghausers zusammen. Der Ford wurde auf eine Leitplanke geschleudert, der Audi des 26-Jährigen kam stark beschädigt im Straßengraben zum Stehen; beide Fahrer blieben unverletzt, es entstand hoher Sachschaden. Ein Atemalkoholvortest verlief beim 26-Jährigen positiv, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

