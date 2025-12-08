Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Täter schlagen Scheibe ein und flüchten ohne Beute.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (06.12.2025) beschädigten Unbekannte zwischen 18-23 Uhr an einem Haus an der Freiligrathstraße die Tür zu einem Hauswirtschaftsraum, betraten das Gebäude jedoch offenbar nicht und flüchteten ohne Beute. Das Kriminalkommissariat 2 geht von einem versuchten Wohnungseinbruch aus. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

