Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Bentrup-Loßbruch. Einbrecher fliehen von Tatort - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (06.12.2025) öffneten mehrere unbekannte Männer - etwa 1,80 m groß, 20 bis 40 Jahre alt, in dunkler Kleidung, dunklen Mützen und mit kurzem dunklem Bart - gewaltsam eine Terrassentür eines Einfamilienhauses am Bentruper Weg. Sie durchsuchten das Haus, während die Bewohner abwesend waren. Bei der Rückkehr eines Bewohners flohen die Täter in unbekannte Richtung. Noch unklar ist, ob Gegenstände gestohlen wurden. Zeuginnen und Zeugen, die samstags zwischen 17:45 und 20:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell