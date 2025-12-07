PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe -Täter bei Einbruchdiebstahl überrascht

Lippe (ots)

(rp) Am Samstagabend, den 06.12.2025, um 18:25 Uhr, wurde eine 71 - jährige Hausbewohnerin aus Leopoldshöhe, Helpuper Straße, durch laute Geräusche aus ihrem Flur hellhörig. Dort konnte die Geschädigte noch drei Täter wahrnehmen, die augenscheinlich kurz zuvor ihr Schlafzimmer durchwühlt hatten. Die Tatverdächtigen hatten sich zuvor durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt verschafft. Die Täter flüchteten nach Entdecken unmittelbar in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.

Pressekontakt:

Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

