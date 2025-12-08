POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Einbrecher steigen in Wohnhaus ein.
Lippe (ots)
Am Samstag (06.12.2025) zwischen Mittag und spätem Abend drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Pölkestraße ein und entwendeten vor allem Bargeld. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Hinweise zur Tat oder Tätern können Sie unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 geben.
