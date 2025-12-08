POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Einbrecher steigen in Wohnhaus ein.

Lippe (ots) - (rp) Im Zeitraum vom 28.11.2025 bis zum 06.12.2025 kam es im Kalletal, in der Straße "Auf der Howe" zu einem Einbruchdiebstahl. Während sich die Hausbewohner im Urlaub befanden, drangen unbekannte tatverdächtige Personen in das Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter beschädigten dabei ein Fenster und durchwühlten die Wohnräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Schmuck und Bargeld entwendet. ...

mehr