Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Ehrsen-Breden. Unbekannte stehlen Schmuck.

Lippe (ots)

Am Samstagvormittag (06.12.2025) brachen Einbrecher zwischen 9-12 Uhr in der Mittelstraße eine Tür auf und stahlen Schmuck. Die Täter durchsuchten Bereiche des Einfamilienhauses und nahmen unter anderem ein Medaillon und mehrere Uhren mit. Zeuginnen und Zeugen im Bereich der Mittelstraße, die Unbekannte an Grundstücken, fremde Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

