POL-LIP: Detmold. U-Haft für Ladendieb.

Am Donnerstag (04.12.2025) gegen 9.30 Uhr wurde ein Ladendieb in einem Elektro-Geschäft in der Wittekindstraße gestoppt. Der 26-Jährige entwendete mehrere Elektro-Artikel im Wert von rund 2.000 Euro. Als ein 23-jähriger Mitarbeiter dies bemerkte und den Dieb ansprach, versuchte er zu flüchten. Es gelang dem Mitarbeiter gemeinsam mit einem Kollegen und einem Kunden den Mann an einer Flucht zu hindern und festzuhalten, wobei er sich massiv wehrte. Verletzt wurde niemand. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, nahmen sie den Georgier ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Ihm wird ebenfalls ein weiterer Diebstahl in dem gleichen Geschäft vorgeworfen. Am Freitag (05.12.2025) wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für ihn anordnete.

